Эрдоган: Войска Турции в любой момент могут войти в центр Африна

Центр сирийского города Африн окружен, турецкие вооруженные силы могут войти туда в любой момент, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Наша цель - Африн. В ходе боев ликвидирован 3171 боевик. Мы готовы войти в центр в любой момент", - приводит телеканал Haberturk слова Эрдогана. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что операция в Африне должна завершиться до мая текущего года.

Генштаб турецких вооруженных сил объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны", которые считаются военным крылом партии "Демократический союз". Анкара рассматривает эти формирования как террористические.

Дамаск осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности страны.