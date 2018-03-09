Лавров гарантировал политическую поддержку руководству Эфиопии

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Хайлемариамом Десаленем и президентом страны Мулату Тешоме Вирту, сообщает ТАСС.

"Мы обсудили двусторонние отношения, инвестиции. И мы согласились как можно быстрее начать прямые рейсы между нашими странами, что послужит укреплению отношений между двумя странами", - отметил Лавров по итогам консультаций.

Глава МИД РФ информировал также о переговорах по созданию в Эфиопии центра ядерных технологий на базе уже действующего здесь исследовательского реактора российской разработки.

По словам министра, Россия и Эфиопия работают над подготовкой межправительственных соглашений в сфере военно-технического сотрудничества и образования. Кроме того, обсуждались перспективы подготовки двух групп эфиопских дипломатов, прохождение курсов повышения квалификации в Дипломатической академии Министерства иностранных дел России.

Сергей Лавров заявил также о готовности Москвы предоставить африканским партнерам политическую поддержку на международных площадках, в том числе, в Совбезе ООН, в Африканском союзе и в субрегиональных организациях.