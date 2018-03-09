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Видео с пьяным актером Галыгиным набрало за сутки 5 млн просмотров

Новость 09.03.2018, 16:30 | Текст: Олег Усков
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Белорусский, российский актер, шоумен и мастер разговорного жанра Вадим Галыгин и группировка "Ленинград" порадовали публику на минувший праздник видеопроизведением под названием "8 марта".

"Мужчины, любите женщин! Данное музыкально-художественное произведение создано для привлечения общественного внимания к проблеме отношений между мужчиной и женщиной", - пояснил царящую на экране вакханалию комментарий к видео.

Где все традиционно буйно, пьяно, разгульно и непотребно.

Кроме Галыгина и лидера "Ленинграда" Шнурова, в клипе снялся руководитель ВИА "Сябры" Анатолий Ярмоленко

Сам клип, содержащий некоторые фривольности, можно легко найти на YouTube.

Фото: kinopoisk.ru
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Вадим Галыгин (Вадзiм Паўлавіч Галыгін) родился в 1976 года в Борисове, где закончил среднюю школу. Занимался спортивным ориентированием. В 1993-м поступил в Минское высшее военно-командное училище. В 1997 году закончил Военную Академию Республики Беларусь, ушел служить в вооруженные силы Республики Беларусь в звании лейтенанта и в должности старшего офицера батареи первого самоходного артиллерийского дивизиона. Сценический псевдоним - Вадик "Рэмбо" Галыгин.

Фильмография артиста включает сериал "Писаки", "Приколы на переменке", "Очень русский детектив" (патологоанатом Яцек Грабовски), "Тайну принцесс", "Залётчиков", "Zомбоящик", озвучку мультфильмов про Астерикса, третью и пятую части "Ледникового периода" (ласка), "Союз зверей" (сурикат), "Махни крылом" (чижик).

Тем временем количество просмотров другого праздничного видео группировки - про русскую суперженщину, "Не Париж", где сыграли Юлия Александрова ("Школа" Гай Германики, Наташа из "Горько!") и Сергей Бурунов (Водяной из "Последнего богатыря", "русский голос" Ди Каприо и Деппа) уже приближается к шести миллионам.

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