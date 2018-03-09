Звезда сыгравшего Люка Скайуокера актера появилась на Аллее славы

Звезда 66-летнего актера Марка Хэмилла, исполнившего роль Люка Скайуокера в фильме "Звездные войны", появилась на Аллее славы в Лос-Анджелесе.

Как сообщает ТАСС, в устроенной по этому случаю торжественной церемонии участвовали режиссер Джордж Лукас, актер Харрисон Форд, а также сам Хэмилл. Наблюдали за процессом почти две с половиной тысячи человек.

Эпическая сага "Звездные войны" стала одним из самых популярных явлений мирового кинематографа. Первый фильм, вышедший на экраны в 1977 году, собрал в мировом прокате 775 миллионов долларов.

Отметим также, что Аллея славы занимает 15 кварталов Голливудского бульвара. Сейчас там более 2620 звезд, а первая была вмонтирована в тротуар в августе 1958 года.