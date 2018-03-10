Экипировку "Ратник" довели до совершенства

Разработчики боевой экипировки "Ратник" устранили все ее недостатки, выявленные в ходе двухлетней эксплуатации в войсках. Комплект обновлен более чем наполовину, и это не предел: в 2018 году в снаряжение войдет новый многофункциональный нож, а через два года появится ночной прицел с защитой от ослепления.

- Практически все недостатки устранены. "Ратник", который будет поставляться в 2018 году, на 50-60 процентов отличается от того комплекта, что поступал в войска в начале 2015 года, - рассказал в эфире "Эха Москвы" председатель Военно-технического комитета Сухопутных войск полковник Александр Романюта. Он добавил, что сейчас боевой экипировкой обеспечено порядка трети военнослужащих. В ближайшем будущем разработчики снаряжения сосредоточатся на доводке отдельных его компонентов.

Так военные попросили вставить в многофункциональный нож биты, чтобы можно было использовать его как отвертку.

- Думаю, в течение года мы разберемся, каким должен быть нож на самом деле. К концу 2018-го он будет другим, - пообещал полковник Романюта. Он рассказал и о ночном прицеле с защитой от ослепления (auto-gating) для входящей в снаряжение снайперской винтовки. Это оборудование должно появиться в войсках к 2020 году.



Боевая экипировка второго поколения "Ратник" предназначена для повышения эффективности бойца на поле боя. Она состоит из десяти подсистем, обеспечивающих защиту военнослужащего, связь с командованием и товарищами, ориентирование на местности и в боевой обстановке, выживание в дикой природе. В "Ратник" входят средства разведки, современное стрелковое оружие и набор прицелов для разных задач - в том числе позволяющие стрелять "из-за угла".

Параллельно с доводкой "Ратника" ведется разработа экипировки следующего поколения, отметил Романюта. Одним из ее ключевых элементов станет шлем с компьютером и интегрированной аппаратурой связи.