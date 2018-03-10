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Фото: внук Андрея Миронова и сын Марии Мироновой стал принцем

Новость 10.03.2018, 18:30 | Текст: Олег Усков
Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress
Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress

44-летняя советская, российская актриса Мария Миронова, дочь Андрея Миронова и актрисы Екатерины Градовой, выложила в Instagram свежее фото своего сына, 25-летнего актера Андрея Удалова. Соответственно, внука Андрея Александровича Миронова.

"В нашей семье прибыло королевских кровей)) Принц Иоган Удалов Миронов Менакер выходит на орбиту", - подписала Мария снимок, приложив хэштэги #сьемка #пробагримма #сын.

В свою очередь подписчики отметили сходство актера с легендарным дедом, упомянув, что молодой человек такой же красавец, а также явно умен и харизматичен.

Фото: kinopoisk.ru
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Другие недоумевают, как можно было усмотреть сходство с дедом. Ведь его тут нет совсем. И внешность молодого человека явно от отца. Хотя, конечно, да: симпатичен.

Что же касается визуального преображения, то, не иначе, Андрей готовится к новой роли в театра имени Вахтангова, где служит.

Андрей - сын Марии Мироновой от первого брака - с бизнесменом Игорем Удаловым.

Ранее мы писали, что мать предрекала сыну славу российского Ди Каприо.

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