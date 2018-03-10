Истребители Израиля нарушили воздушное пространство Ливана

Истребители ВВС Израиля "вторглись в воздушное пространство Ливана и совершили провокационные полеты на пониженной высоте". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление командования ливанской армии.

Cамолеты были замечены в небе над городами Хасбайя, Набатия и Тир. Одновременно израильский катер вторгся в территориальные воды Ливана у мыса Эн-Накура.

Ливанская армия проинформировала Временные силы ООН в Ливане о нарушениях Израилем резолюции 1701 Совета Безопасности, установившей режим прекращения огня на границе после конфликта 2006 года.

Израильские военные оправдывают полеты над Ливаном необходимостью следить за передвижениями бойцов шиитской вооруженной милиции "Хезболлах". Последние воюют в соседней Сирии на стороне армии президента Башара Асада.