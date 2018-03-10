Обвиненный в домогательствах и изнасилованиях актер найден мертвым

Тело южнокорейского актера Чо Мин-ки, обвиненного восемью женщинами в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, найдено на подземном паркинге в Сеуле, столице страны, в доме, где он проживал. Об этом пишет сегодня The Independent.

По информации издания, господин Чо, преподававший драму в университете, стал жертвой движении #MeToo, в последние недели приподнявшего голову и в Азии.

В прошлом месяце заявления на Чо, довольно известного актера кино и телевидения, были поданы в основном студентками университета, где он работал с 2010 года.

Господин Чо был уволен в феврале после того, как выяснилось, что он издевался над своими студентками и некоторых изнасиловал.

И далее был включен "западный сценарий": уже отснятые с Чо сцены вырезали из мистического телесериала "Дети маленького бога" (Children Of The Small God), где у него была второплановая роль.

Уточнено, что 27 февраля актер опубликовал заявление, извинившись перед своими жертвами. Причем перед этим он все выдвинутые обвинения категорически отрицал.

"Да я виновен. Мне очень жаль всех жертв - за причиненную боль, и отныне я не собираюсь избегать социальных и юридических последствий моих ошибок", - написал Чо.

Отмечается: покойный завоевал ряд национальных телевизионных наград в девяностые и нулевые, а также известен по реалити-шоу, посвященному знаменитым отцам и их дочерям-подросткам.