Оппозиция в Японии потребовала отставки правительства Синдзо Абэ

Оппозиционные политические партии Японии требуют отставки правительства премьер-министра Синдзо Абэ. Такие требования прозвучали на фоне скандала, в результате которого со своего поста ушел глава налогового управления Страны восходящего солнца.

Ранее министерство финансов и главное налоговое управление Японии были обвинены в фальсификации документов, связанных с продажей государственной земли местной националистической организации по цене в семь раз дешевле рыночной. В настоящее время минфин ведет внутреннее расследование, чтобы установить, имела ли место подделка документов.

"Если ситуация окажется правдой, все правительство Абэ должно подать в отставку", - приводит ТАСС заявление генерального секретаря Коммунистической партии Японии Акиры Коикэ.

Напомним, что скандал, который длится в Японии второй год, привел накануне к отставке главы налогового управления страны Нобухисы Сагавы. Чиновник признался, что давал ложные показания в парламенте.

Сагава утверждал, что не вел переговоров с администрацией националистической организации относительно подозрительной земельной сделки в период, когда он занимал высокий пост в министерстве финансов. Однако позднее оппозиция выступила с утверждением, что такие переговоры имели место, а документы, которые фиксировали встречу, были фальсифицированы.