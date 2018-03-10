На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Порумбойю снимет детектив о свистящем языке Канарских островов

Новость 10.03.2018, 18:57 | Текст: Юлия Авакова
Фото: twitter.com/filmtett
Фото: twitter.com/filmtett

Талантливый румынский режиссер Корнелиу Порумбойю ("12:08 к востоку от Бухареста" / A fost sau n-a fost?", "Сокровище" / Comoara), неоднократный лауреат Каннского фестиваля в разных категориях - от "Особого взгляда" до "Золотой камеры" - собирает взяться за работу над достаточно необычным фильмом, который получит название "Гомера" (Gomera). Напомним, что на недавно прошедшем Берлинале он представил свою свежую документальную картину "Бесконечный футбол" (Fotbal infinit).

Для Порумбойю это станет первым опытом съемок за пределами Румынии, отмечает портал Cineuropa. Продюсированием фильма займется его собственная компания 42 Km Film совместно с Les Films du Worso (Франция) и Komplizen Film (Германия).

Фото: youtube.com
В Москве пройдет фестиваль венгерского кино CIFRA 4

Сценарий написал сам режиссер. Главный герой повествования, полицейский Кристи (Влад Иванов), отправляется на остров Гомера, принадлежащий архипелагу Канарских островов, чтобы освоить весьма своеобразный язык, являющийся предметом особой гордости местных жителей. Речь идет о "гомерском свисте" или сильбо гомеро, свистящей разновидности испанского языка, широко используемой местными жителями для общения при пересечении многочисленных ущелий и оврагов, которыми изрезан остров. Первоначально такая коммуникативная особенность присутствовала у местного населения, говорившего на языке гуанчей. Задача Кристи - вжиться в местную среду, чтобы собрать хоть какую-то информацию о бизнесмене, содержащемся в румынской тюрьме.

Сам Порумбойю объясняет свой интерес к весьма неординарной теме следующим образом: несколько лет назад ему довелось посмотреть документальный фильм о сильбо, и это вдохновило его на написание истории, позднее переработанной для сценария. Его поразило использование такой архаичной техники коммуникации в мире, где общение принимает строго фиксированные формы, что зачастую создает конфликт между вербальным и невербальными пластами.

Съемки, основная часть которых проходит в Бухаресте и на острове Гомера, начались в феврале и предположительно закончатся в апреле, а выход картины на широкие экраны запланирован в следующем году. 

Мы в соцсетях:
ВКонтакте
Facebook
Telegram
Обсудить
#детектив
Фото: youtube.com
Вышел трейлер сериала по сценарию сына Владимира Высоцкого 02.03.2018
В новом сезоне "Настоящего детектива" появится "Киборг" 15.02.2018
Появился первый кадр актерского дебюта лидера Metallica 14.02.2018
#Румыния
Фото: www.kinopoisk.ru
Сериал на выходные: "Товарищ детектив" - главный сюрприз лета 01.09.2017
Вышли трейлер и постер румынского сериала от Тейтума и Гордон-Левитта 31.07.2017
Гордон-Левитт и Тейтум озвучат героев вымышленного румынского сериала 04.07.2017

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.