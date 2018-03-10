Порумбойю снимет детектив о свистящем языке Канарских островов

Талантливый румынский режиссер Корнелиу Порумбойю ("12:08 к востоку от Бухареста" / A fost sau n-a fost?", "Сокровище" / Comoara), неоднократный лауреат Каннского фестиваля в разных категориях - от "Особого взгляда" до "Золотой камеры" - собирает взяться за работу над достаточно необычным фильмом, который получит название "Гомера" (Gomera). Напомним, что на недавно прошедшем Берлинале он представил свою свежую документальную картину "Бесконечный футбол" (Fotbal infinit).

Для Порумбойю это станет первым опытом съемок за пределами Румынии, отмечает портал Cineuropa. Продюсированием фильма займется его собственная компания 42 Km Film совместно с Les Films du Worso (Франция) и Komplizen Film (Германия).

Сценарий написал сам режиссер. Главный герой повествования, полицейский Кристи (Влад Иванов), отправляется на остров Гомера, принадлежащий архипелагу Канарских островов, чтобы освоить весьма своеобразный язык, являющийся предметом особой гордости местных жителей. Речь идет о "гомерском свисте" или сильбо гомеро, свистящей разновидности испанского языка, широко используемой местными жителями для общения при пересечении многочисленных ущелий и оврагов, которыми изрезан остров. Первоначально такая коммуникативная особенность присутствовала у местного населения, говорившего на языке гуанчей. Задача Кристи - вжиться в местную среду, чтобы собрать хоть какую-то информацию о бизнесмене, содержащемся в румынской тюрьме.

Сам Порумбойю объясняет свой интерес к весьма неординарной теме следующим образом: несколько лет назад ему довелось посмотреть документальный фильм о сильбо, и это вдохновило его на написание истории, позднее переработанной для сценария. Его поразило использование такой архаичной техники коммуникации в мире, где общение принимает строго фиксированные формы, что зачастую создает конфликт между вербальным и невербальными пластами.

Съемки, основная часть которых проходит в Бухаресте и на острове Гомера, начались в феврале и предположительно закончатся в апреле, а выход картины на широкие экраны запланирован в следующем году.