На Сахалине появится театральный фестиваль федерального масштаба

Сегодня на пресс-конференции, где присутствовали министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и народный артист России Евгений Миронов, было объявлено, что в декабре этого года в единственном островном регионе России пройдет фестиваль театрального искусства "Территория. Сахалин".

Организаторы нового форума обещают, что он станет школой-лабораторией актерского мастерства, ведущие мастера отечественной сцены будут делиться на острове Сахалин секретами своей профессии.

- Прекрасно, что, проводя фестиваль телевизионных фильмов, мы на этом мероприятии объявляем о следующем. Сахалин этого достоин, - сказал министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Программа будущего театрального форума предполагает организацию целевого набора будущих драматических артистов, мастер-классы признанных корифеев российской сцены. По замыслу его создателей он станет большой творческой мастерской для самого огромного региона страны, которым является Дальний Восток.

Уже известно, что на новом фестивале островитяне увидят спектакль "Гроза" Московского театра наций, артисты камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета покажут спектакль-концерт "Ван Гог. Письма брату".

- Это не будет фестиваль одного города Южно-Сахалинска, со спектаклями познакомятся жители нескольких районов островного субъекта. Театр - это то искусство, которое необходимо зрителям, оно поднимает серьезно культурный пласт региона. Дает понять, что сюда нужно не просто приезжать, зарабатывать деньги и стаж и думать, что все хорошее находится на западе страны. Здесь тоже должны быть точки притяжения культурные. Чем больше будет таких площадок, тем образованнее и обогащеннее будет общество, - сказал губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

В творческой дирекции театрального фестиваля "Территория. Сахалин" будет работать один из блистательных отечественных актеров, народный артист России Евгений Миронов.