Представлена уникальная туристическая энциклопедия об Алтайском крае

Новости

Бенедикт Камбербэтч прочтет труд физика Карло Ровелли для аудиокниги 20:15
Украинский блогер сообщил о планах Порошенко "быстро зачистить" Донбасс 20:10
Канадец выиграл в лотерею 25 млн долларов 19:51
Обвиненный в домогательствах и изнасилованиях актер найден мертвым 19:50
В Мурманской области лавина накрыла двух человек 19:32
"Динамо" и "Краснодар" мячей друг другу не забили 19:30
Чака Норриса увековечили в Загребе 19:22
На Ставрополье автомобиль при обгоне сбил толпу школьников 19:21
Порумбойю снимет детектив о свистящем языке Канарских островов 18:57
Россияне потратили на подержанные автомобили 2,3 трлн рублей 18:56
Шипулин извинился за неудачу в супермиксте 18:45
Путин рассказал, как относится к своим фотографиям без футболки 18:26
В Крыму назвали маразмом планы Рады выселить россиян с полуострова 18:06
Около 5 тысяч человек прошли по Риге с барабанами в защиту русских школ 18:05
В Ираке начата конфискация недвижимости, принадлежавшей Хуссейну 17:51
Глава Самарской области ответил на выходку Ефремова 17:45
На подконтрольных боевикам территориях Сирии нашли отравляющие вещества 17:39
Журналист Кузичев поиронизировал над "подвигом" бойца АТО в Вероне 17:30
Жительнице Петербурга на голову упала глыба льда 17:21
МИД Сирии: Запад игнорирует факт применения боевиками химоружия в САР 17:16
На Среднем Урале бензовоз врезался в автобус 17:11
Алексей Ерохов выиграл юниорский чемпионат мира по фигурному катанию 17:05
СМИ: В ФРГ хакеры украли документы по Brexit и Украине 17:03
В горах КЧР найден схрон боевиков с оружием и гранатами 17:03
В Петербурге скончался лидер группы "Внезапный сыч" 16:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
Синоптики рассказали о времени наступления весны
Синоптики рассказали о времени наступления весны
10.03.2018 14:38
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Представлена уникальная туристическая энциклопедия об Алтайском крае

Текст: Юлия Потапова (Алтайский край)

Новую книгу о туристско-рекреационном потенциале Алтайского края представили на открывшейся сегодня в Москве выставке "Интурмаркет-2018".

Не имеющее аналогов в России научно-справочное издание, работа над которым началась в 2015 году, предназначено для широкого круга читателей и содержит более семисот статей, расположенных в алфавитном порядке. Это фактические сведения о природных, культурно-исторических и социально-экономических туристских ресурсах Алтайского края, включая основные достопримечательности, туристские и санаторно-курортные организации, туркластеры региона, виды туризма и наиболее популярные маршруты.

Фото: Анна Бондаренко
На развитие туризма в приморском нацпарке потратят 61 млн рублей

Над книгой работали не только алтайские ученые, но и представители Русского географического общества, а также другие специалисты в области туризма.

"Я думаю, что в итоге мы получили очень хороший результат... Любой человек, который откроет энциклопедию и будет знакомиться с тем или иным видом туризма, может найти все компоненты этого туризма. То есть если человек собрался на рыбалку, то он может узнать в книге обо всех видах рыб, которые обитают на территории региона. Если человек интересуется животными, то он может узнать обо всех видах животных. И так по каждой составляющей", - цитирует "Интерфакс" руководителя проекта - председателя комитета Совета Федерации ФС РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаила Щетинина.

По словам сенатора, турпоток в Алтайский край за двенадцать лет вырос в четыре раза. Ежегодно в регионе появляется несколько сотен новых мест для размещения туристов, и в прошлом году количество этих мест достигло 51 тысячи. Причем 19,6 тысячи из них действуют круглогодично. По словам Щетинина, в 2017 году услуги гостям края предоставляли 986 туристских предприятий. В том числе, 730 объектов размещения и 220 турфирм.

Главное сегодня

Путин готов к диалогу с США о сокращении вооружений
Начался ежесуточный мониторинг стоимости авиабилетов на матчи ФИФА
Журналистка NBC: "Перемудрить" Владимира Путина невозможно
Биатлонистка Румянцева завоевала "золото" Паралимпиады
Директор "Современника" пообещал разобраться со скандалом c Ефремовым