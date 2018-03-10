Представлена уникальная туристическая энциклопедия об Алтайском крае

Новую книгу о туристско-рекреационном потенциале Алтайского края представили на открывшейся сегодня в Москве выставке "Интурмаркет-2018".

Не имеющее аналогов в России научно-справочное издание, работа над которым началась в 2015 году, предназначено для широкого круга читателей и содержит более семисот статей, расположенных в алфавитном порядке. Это фактические сведения о природных, культурно-исторических и социально-экономических туристских ресурсах Алтайского края, включая основные достопримечательности, туристские и санаторно-курортные организации, туркластеры региона, виды туризма и наиболее популярные маршруты.

Над книгой работали не только алтайские ученые, но и представители Русского географического общества, а также другие специалисты в области туризма.

"Я думаю, что в итоге мы получили очень хороший результат... Любой человек, который откроет энциклопедию и будет знакомиться с тем или иным видом туризма, может найти все компоненты этого туризма. То есть если человек собрался на рыбалку, то он может узнать в книге обо всех видах рыб, которые обитают на территории региона. Если человек интересуется животными, то он может узнать обо всех видах животных. И так по каждой составляющей", - цитирует "Интерфакс" руководителя проекта - председателя комитета Совета Федерации ФС РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаила Щетинина.

По словам сенатора, турпоток в Алтайский край за двенадцать лет вырос в четыре раза. Ежегодно в регионе появляется несколько сотен новых мест для размещения туристов, и в прошлом году количество этих мест достигло 51 тысячи. Причем 19,6 тысячи из них действуют круглогодично. По словам Щетинина, в 2017 году услуги гостям края предоставляли 986 туристских предприятий. В том числе, 730 объектов размещения и 220 турфирм.