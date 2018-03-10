Трейлер: Сирша Ронан в "Чайке" по мотивам одноименной пьесы Чехова

Леди Чайка: Сирша Ронан, Аннет Бенинг и Элизабет Мосс в первом трейлере трагикомедии по мотивам пьесы А.П. Чехова "Чайка".

Режиссером костюмированной светлой драмы стал Майкл Майер ("Флика", "Дом на краю света"), адаптированный сценарий на основе одноименного произведения написал Стивен Карам.

Сама пьеса, которую Чехов, по его словам, писал "вопреки правилам драматического искусства", имеет невероятно богатую историю театральных постановок и экранизаций, включая несколько советских (1964 и 1970 годы) и одну от Сидни Люмета (1968 год).

В центре сюжета, наполненного символизмом и черным юмором, окажется молодой и горячий драматург Константин Треплев, жаждущий поставить пьесу в естественных условиях близ озера в провинциальной усадьбе, отдав главную роль своей любимой Нине. После того как постановка практически не находит отклика, отношения молодых людей и окружающих меняются самым роковым образом.

Премьера намечена на 11 мая.