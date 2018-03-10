Видео: актриса Дрю Бэрримор опять ест людей

Вышел трейлер второго сезона людоедской (букв.) черной комедии с элементами сплэттера "Диета из Санта-Клариты" (Santa Clarita Diet). В котором актриса Бэрримор небезуспешно продолжает ранее начатое: пожирает людей и разваливается на запчасти.

Напомним. В центре разухабистой и отчетливо пародийной истории - калифорнийская картиночная чета риелторов Хаммондов, женская составляющая которой - Шейла - превращается в зомби. Большую часть разума при этом не утратив, но и приобретя традиционную для данного вида нежити тягу к сырому живому мясу.

Что выливается в череду смешных, кровавых и абсурдных событий. С учетом, что любящая семья мертвую маму в ее экзерсисах поддерживает и всячески покрывает.

Отметим: Santa Clarita Diet - достойный, хотя и не такой окончательно сорвавшийся с цепи конкурент "Эша против зловещих мертвецов". Третий сезон которого, кстати, стартовал в конце прошлого месяца.

Релиз второго, состоящего из десяти эпизодов сезона "Диеты" - 23 марта.