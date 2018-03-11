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11.03.2018,  
13:47
Текст: Светлана Цыганкова

Американский флот лишился головного авианосца

Фото: U.S.Navy/wikipedia Фото: U.S.Navy/wikipedia
Фото: U.S.Navy/wikipedia

Военно-морской флот США почти на полтора года останется без головного авианосца типа Nimitz. Как сообщает портал NavalToday, корабль встал на плановый ремонт в сухой док Бремертона, штат Вашингтон.

Фото: YouTube
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За пятнадцать месяцев специалисты должны провести ремонт и модернизацию систем управления, выполнить работы по защите корпуса, обновить боевые системы и подъемники. Запланированный объем работ составляет 315 тысяч человеко-часов. Ремонт должен завершиться в мае будущего года, после этого корабль выйдет на испытания.

По словам одного из руководителей модернизации авианосца USS Nimitz, скорей всего, данные ремонтные операции станут одними из последних в истории корабля. Но благодаря проведенной модернизации он сможет продолжить службу.

USS Nimitz - первый из одноименной серии атомных авианосцев. Получил название в честь Честера У. Нимица, главнокомандующего Тихоокеанским флотом США во время Второй Мировой войны. Корабли подобного класса - самые большие в мире. Водоизмещение USS Nimitz - 106 тысяч тонн. Длина корабля - 332,8 метра, ширина - 76,8. Мощность энергетической установки - 260 тысяч лошадиных сил. Дальность плавания не ограничена. Команда - 3200, авиагруппа - 2480 человек. На вооружении стоит радиолокационное и радиоэлектронное оружие, ракеты. В авиационной группе - 90 самолетов и вертолетов.

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