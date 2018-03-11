Антирасистская демонстрация прошла в Италии

Десять тысяч человек приняли участие антирасистской демонстрации во Флоренции. Шествие организовано в память об убитом сенегальском уличном торговце Иди Диене, которого застрелил местный житель. Он намеревался совершить самоубийство, но передумал и расстрелял первого попавшегося на пути человека.

Манифестанты несли баннеры и транспаранты в память об убитом сенегальце и против ксенофобии и насилия, передает РИА Новости.

Колонна прошла по центру Флоренции от площади Санта-Мария-Новелла до моста Веспуччи, на котором произошло преступление, и обратно. К шествию присоединились президент Тосканы Энрико Росси и мэр Флоренции Дарио Нарделла.