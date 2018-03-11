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Фото: поклонники перестали узнавать "гардемарина" Сергея Жигунова

Новость 11.03.2018, 15:05 | Текст: Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сетевая общественность подвергла разнонаправленному обсуждению свежее фото 55-летнего советского, российского актера, режиссера и продюсера Сергея Жигунова. Наиболее известного как Александр Белов из "Гардемаринов" и Шаталин из "Моей прекрасной няни".

Как обратил внимание проект "Леди", на снимке, выложенном Сергеем в Instagram на этой неделе, актера не сразу можно распознать - "гардемарин" значительно набрал вес. Что невозможно игнорировать.

Впрочем, подписчики актера полагают, что он "даже лучше стал".

"Серёжа, ты выглядишь супер. Не обращай внимания. Журналюги делают деньги. А ты живи так, чтобы жизнь приносила тебе и твоим близким радость и удовольствие", - советуют комментаторы.

"Отлично выглядит. Лицо еще моложе, чем раньше", "Прекрасно выглядите, Сергей. Ну, завидуют люди. Что поделать! Они бы еще ясельные фотки выкладывали и сравнивали бы. Пусть свои поместят рядом с Вашими", - поддержали артиста.

Фото: kinopoisk.ru
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"Всем спасибо за положительные комментарии ❤",- ответил фэнам артист.

Instagram которого, кстати, состоит из фото еды процентов этак на шестьдесят.

Сергей Жигунов родился в 1963 году в Ростове-на-Дону в актерской семье. После восьмого класса был отчислен из школы за плохое поведение. В 1980-м поступил в Театральное училище им. Щукина, "но проучился там недолго - был отчислен за "профнепригодность", так как стал сниматься в кино и почти забросил учебу".

Вернувшись в Ростов-на-Дону, играл в ТЮЗе. Спустя год восстановился в Щукинское училище и в 1986 году окончил его.

Экранный дебют - 1983-й, социальная драма "Признать виновным", эпизодическая роль.

Ранее мы писали о сериале Жигунова про престарелого "вора в законе" Бабушкина.

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