Израильские военные застрелили палестинца

Палестинец погиб при подавлении беспорядков израильскими военными на Западном берегу реки Иордан. Силовики еврейского государства открыли огонь, вмешавшись в конфликт израильтян с жителями арабской деревни Уриф в районе города Наблуса, передает РИА Новости.
Ранее в районе города Хеврона был убит палестинец, принимавший участие в стычках с израильскими войсками.
Волна протестов длится последние три месяца, став ответом палестинцев на решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.