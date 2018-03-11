Израильские военные застрелили палестинца

Палестинец погиб при подавлении беспорядков израильскими военными на Западном берегу реки Иордан. Силовики еврейского государства открыли огонь, вмешавшись в конфликт израильтян с жителями арабской деревни Уриф в районе города Наблуса, передает РИА Новости.

Ранее в районе города Хеврона был убит палестинец, принимавший участие в стычках с израильскими войсками.

Волна протестов длится последние три месяца, став ответом палестинцев на решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.