Косачев назвал изменение конституции суверенным правом КНР

Изменения в конституцию своей страны, внесенные с соблюдением законодательства, - это суверенное право КНР, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Любые изменения в конституцию суверенной страны, внесенные с соблюдением конституции и соответствующих законов, являются суверенным правом этой страны и ее внутренним делом", - сказал сенатор РИА Новости в воскресенье. А комментарии на этот счет "извне будут вмешательством в суверенитет другого народа и государства", добавил он.

Напомним, депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в одобрили внесение в конституцию страны поправки, отменяющей ограничение пребывания на посту председателя КНР.