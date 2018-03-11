Путин рассказал о своем деде - поваре Ленина и Сталина

Президент Владимир Путин рассказал, как его дед по отцу Спиридон Путин работал поваром у Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Другой дед президента в годы Первой мировой войны не стал добивать раненого австрийца, а перевязал ему рану.

"Да, дед поваром работал сначала у Ленина, а потом у Сталина в одной из подмосковных дач в Горках", - подтвердил глава государства в фильме журналиста Андрея Кондрашова "Путин", который выложен в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

"Отец рассказывал, что когда еще дед со Сталиным работал, он ездил туда к нему в гости, и его пускали туда, он наблюдал всю эту жизнь", - поделился президент.

После смерти Сталина дед Спиридон жил с супругой в Ильинском, где был дом отдыха московского горкома КПСС. "Удивительно, что их не репрессировали. Видимо, наоборот, ими дорожили, понимая, что это люди, которые не подведут", - сказал Путин.

Дед президента по материнской линии Иван Шеломов воевал в годы Первой мировой на русско-австрийском фронте. Путин рассказал историю: "Он увидел, что в него из окопа напротив целится солдат армии противника, и дед выстрелил первый". Рассказ продолжил режиссер Никита Михалков: Иван услышал из окопа стоны раненого австрийца, не добил его выстрелом, а переполз к нему и перевязал рану, а тот в благодарность поцеловал ему руку.

"И вот это сострадание свойственно русскому человеку. Я думаю, что это очень характерная часть нашего общего менталитета", - заключил президент.