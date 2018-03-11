В Сибири при падении летательного аппарата погиб человек

В Новосибирской области упал винтокрылый летательный аппарат, пилот погиб.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, крушение произошло в Краснозерском районе Новосибирской области в 17-55 по местному времени. Легкомоторный летательный аппарат типа "автожир" разбился в поле на окраине райцентра Краснозерский за чертой поселка. Пилот, мужчина 1959 года рождения, погиб на месте аварии.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Причины происшествия устанавливаются.

Краснозерское - поселок городского типа, расположен в 270 километрах к юго-западу от Новосибирска.