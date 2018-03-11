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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане лавина отрезала дорогу к десятку сел

Текст: Ирина Варламова (Махачкала)

В Рутульском районе Дагестана сошла лавина, нарушившая транспортное сообщение сразу с десятью населенными пунктами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

На юге Дагестана открыли дороги после схода лавины

Снежный оползень сошел в два часа ночи, через ущелье в центре села Цахура. По данным МЧС, разрушений и пострадавших нет. Ориентировочно движение на заблокированной автомобильной дороге может быть восстановлено в 18:00.

Дорожники расчищают автодорогу и на 108 километре дороги Бежта-Анцух Бежтинского участка, на который сошла лавина малого объема.

Напомним, два дня назад снежная лавина сошла в Тляратинском районе республики. В тот раз от внешнего мира был отрезан 51 населенный пункт. Вчера дорога республиканского значения, которая находится в шести километрах от селения Тлярата в Тляратинском районе, была открыта.

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