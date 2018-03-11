Фото: Морпехи Северного флота освоили оружие мафии

Минобороны России опубликовало фото тренировки подразделения морской пехоты Северного флота.

На снимке морпех-разведчик нейтрализует часового при помощи удавки. Это оружие, также известное как гаррота, эффективно и бесшумно, однако требует силы и сноровки, поскольку к жертве необходимо подобраться вплотную.

В курс подготовки морской пехоты входит умение обращаться с разнообразным холодным оружием: ножом, саперной лопаткой, удавкой. Спецназовцы в черных беретах владеют приемами рукопашного боя и умеют использовать любое огнестрельное оружие - в том числе подводное.

Всемирную известность гаррота как излюбленное оружие сицилийской мафии получила благодаря роману Марио Пьюзо "Крестный отец". Появилась же она в Испании, где до 1974 года использовалась для казни. Удавки применяет спецназ многих стран.