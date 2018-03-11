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11.03.2018,  
20:45
Текст: Антон Валагин

Фото: Морпехи Северного флота освоили оружие мафии

Минобороны России опубликовало фото тренировки подразделения морской пехоты Северного флота.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

На снимке морпех-разведчик нейтрализует часового при помощи удавки. Это оружие, также известное как гаррота, эффективно и бесшумно, однако требует силы и сноровки, поскольку к жертве необходимо подобраться вплотную.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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В курс подготовки морской пехоты входит умение обращаться с разнообразным холодным оружием: ножом, саперной лопаткой, удавкой. Спецназовцы в черных беретах владеют приемами рукопашного боя и умеют использовать любое огнестрельное оружие - в том числе подводное.

Всемирную известность гаррота как излюбленное оружие сицилийской мафии получила благодаря роману Марио Пьюзо "Крестный отец". Появилась же она в Испании, где до 1974 года использовалась для казни. Удавки применяет спецназ многих стран.

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