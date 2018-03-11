На Урале во время "Лыжни России" скончался пенсионер

Трагично закончился забег на "Лыжне России" для 80-летнего жителя южноуральского Озерска Виктора Свиридова, одного из активистов физкультурного и спортивного движения города. Он скончался, не добежав до финиша, сообщает "Озерск-онлайн".

По свидетельствам очевидцев, на старте Виктор Михайлович пребывал в бодром настроении, ни на что не жаловался. После того, как внезапно свалился на снег, к нему поспешили медики. Реабилитационные мероприятия в машине скорой помощи оказались напрасными.

Администрация муниципалитета выразила соболезнования родным и близким спортсмена.