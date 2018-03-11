Судившаяся с Кэти Перри монахиня упала и умерла прямо в зале суда

89-летняя католическая монахиня Катарина Роуз Хольцман скончалась прямо во время судебного слушания по делу певицы и актрисы Кэти Перри. Об этом пишет TMZ.

Напомнив, что цена вопроса - продажа монастыря в Лос-Анджелесе. И тяжба тянется уже несколько лет.

Как отмечает портал, речь сестры Катарины стала путанной, и она "рухнула на пол и скончалась". Позже выяснилось: с Хольцман случился удар.

Издание просвещает: Кэтрин Роуз Хольцман и еще одна монахиня пытались продать восьмиакровый участок и женский монастырь в районе Лос Фелис (окрестности Лос-Анджелеса) - сад, фонтан, башенки и все такое прочее. На объект нашлись два покупателя: Перри и ресторатор по имени Дана Холлистер.

Перри планировала переоборудовать монастырь в резиденцию, Холлистер собиралась сделать там отель.

При этом монахини, проживающие на территории, категорически возроптали на кандидатуру певицы, указывая, что она противна Богу. Более того - промышляет колдунством. И, соответственно, продать монастырь ей - большой грех. Предпочтя Холлистер.

Меж тем суд встал на сторону Перри, указав, что монахини не имеют права распоряжаться церковной собственностью до такой степени и противиться решению епархии. Тогда как монахини продолжали стоять на своем. Призывая певицу прекратить попытки покупки участка. Указывая, что "ничего хорошего из этого не выйдет".

33-летняя посол доброй воли ООН Кэтрин Элизабет Хадсон, более известная как Кэти Перри, продолжает оставаться единственным артистом, которому удавалось провести 69 недель подряд в первой десятке "горячей сотни" журнала Billboard.

Снялась в сериалах "Как я встретил вашу маму", "Воспитывая Хоуп", сиквеле "Образцового самца", озвучила Смурфетту в мультфильмах и видеоигре франшизы.

Год встречалась с актером Орландо Блумом, которого бросила из ревности, утверждая, что тот закрутил роман с другой.