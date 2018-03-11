Трамп выразил уверенность в успехе на переговорах с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает огромного успеха в переговорах с главой КНДР Ким Чен Ыном. "Они могут быстро закончиться ничем, а, может быть, мы сядем и заключим величайшую сделку для мира", - сказал американский лидер.

Трамп напомнил, что ожидает прекращения ядерных испытаний на время переговоров, а также добавил, что Северная Корея рассматривает возможность денуклеаризации, передает РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном только после "конкретных действий" со стороны КНДР. В МИД Северной Кореи заявили, что страна готова начать переговоры с США, но без каких-либо предварительных условий со стороны Вашингтона.