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Умер актер Дмитрий Дорлиак

Новость 11.03.2018, 21:12 | Текст: Олег Усков
Дмитрий Дорлиак (слева) и Леонид Броневой в спектакле по пьесе Н.В. Гоголя "Женитьба". Фото: Анатолий Гаранин/ РИА Новости
Дмитрий Дорлиак (слева) и Леонид Броневой в спектакле по пьесе Н.В. Гоголя "Женитьба". Фото: Анатолий Гаранин/ РИА Новости

Актер Дмитрий Дмитриевич Дорлиак скончался в Париже на 82-м году жизни. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на близких артиста

"В храме Александра Невского в Париже прошло отпевание Дмитрия Дмитриевича Дорлиака. Он скончался в возрасте 81 года после тяжелой болезни", - цитирует агентство своего собеседника.

Дорлиак-младший родился в 1937 году. Его отцом был великий актер Вахтанговского театра Дмитрий Львович Дорлиак - "русский Рудольфо Валентино". Теткой мальчика была оперная дива, супруга Святослава Рихтера, Нина Львовна Дорлиак.

Дмитрия Львовича не стало, когда Диме едва исполнился год - отец будущего артиста скончался в 1938 году в Иркутске в возрасте 26 лет, заболев на гастролях брюшным тифом. И с того времени младший Дмитрий воспитывался теткой.

Став актером, что естественно, Дорлиак-младший выступал в Театре на Малой Бронной, Театре на Таганке, был актером Ленкома. Самая значительная театральная роль покойного - Алеша в "Братьях Карамазовых".

Среди экранных работ артиста - "Таня" (1974), "Острова в океане" (1978), "Тайна Эдвина Друда" (1980), "Мегрэ колеблется" (1982), популярнейший советский детективный цикл "Следствие ведут ЗнаТоКи".

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