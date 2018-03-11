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Рубрика: В мире

В Пекине ввели оранжевый уровень тревоги из-за смога

Власти Пекина объявили оранжевый уровень тревоги в связи с ухудшением качества воздуха в китайской столице. Он будет активен до 14 марта, передает РИА Новости.

В Пекине объявили желтый уровень тревоги из-за загрязнения воздуха

В городе запрещено запускать фейерверки и хлопушки, жарить мясо и другие продукты на огне на открытом воздухе, вывозить строительный мусор, также необходимо приостановить строительные работы.

Власти рекомендуют отменить все мероприятия на открытом воздухе для детей. Пожилым и нездоровым жителям китайской столицы рекомендуется сократить пребывание на улице.

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