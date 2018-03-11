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"Ворон" с "кхалом Дрого" из "Игры престолов" получил дату премьеры

Новость 11.03.2018, 15:12 | Текст: Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Прорвавшийся через многочисленные тернии ремейк легендарного готического боевика "Ворон" получил дату премьеры. По информации The Hollywood Reporter, картина, где главную роль предположительно сыграет актер Джейсон Момоа, выйдет 11 октября 2019 года.

О чем компания Sony объявила официально.

Режиссером выступает все-таки Корин Харди ("Из тьмы").

Фото: youtube.com
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Обещано: новый "Ворон" будет точной экранизацией оригинального инди-комикса Джеймса О'Барра, опубликованного в 1989 году.

Отметим, что первый "Ворон" (The Crow), поставленный в 1994-м Алексом Пройасом, считается одним из наиболее известных т.н. "проклятых" фильмов: на съемках картины то и дело случались ЧП. Тогда как декоратор ленты буквально сошел с ума.

Финальным же аккордом симфонии мрака стала гибель исполнителя главной роли Брэндона Ли, сына Брюса Ли, который был ранен прямо на съемочной площадке картины выстрелом в живот и спустя десять часов скончался - накануне собственной свадьбы.

В итоге оставшуюся часть "Ворона" доделывали с помощью компьютерного монтажа и дублера, а пленку, на которую попала сцена реального убийства Ли, ритуально уничтожили.

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