Актер из "Алисы в Стране чудес" умер через два дня после своей свадьбы

В возрасте 90 лет в своем доме в Ливерпуле от болезни легких скончался вчера, в воскресенье, британский комик Кен Додд. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на представителя артиста.

И перво-наперво сообщая, что буквально за два дня до смерти комик секретно женился на Энн Джонс, с которой у него на протяжении сорока лет были лирические отношения.

Уточнено: церемония прошла дома у артиста - ради этого Додда отпустили из больницы, где он лежал последние полтора месяца.

Додд родился в 1927 году. Комедиант, актер, автор-исполнитель песен. На экранах дебютировал в 1955-м. Появлялся в "Докторе Кто", "Гамлете" Кеннета Браны (Йорик), как голос за кадром в "Кентерберийских рассказах", как Мышь - в телеверсии "Алисы в Стране чудес" 1999 года. Где, кроме того, спел песенку. Работал сценаристом.