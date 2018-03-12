Чемпионат Греции по футболу приостановят из-за инцидента с Саввиди

Розыгрыш чемпионата Греции по футболу будет приостановлен из-за инцидента с участием российского владельца клуба ПАОК Ивана Саввиди, сорвавшего матч своей команды с АЕКом. Об этом сообщает греческий портал ert.gr, ссылаясь на источники в национальном министерстве спорта.

Матч, напомним, был прерван в концовке после того, как судьи не засчитали гол ПАОКа из-за офсайда. Взбешенный Саввиди в сопровождении других представителей клуба выбежал на поле и стал угрожать главному арбитру. Футболисты АЕКа отказались доигрывать матч, беспокоясь о собственной безопасности.

Любопытно, что час спустя, повторно рассмотрев эпизод, судьи все же засчитали спорный мяч. Однако в турнирной таблице изменений не произошло: ее по-прежнему возглавляет АЕК, набравший 54 очка, а следом, отставая на два балла, идет ПАОК.

Тем временем, поведение Саввиди осудила Международная федерация футбола. ФИФА при этом отметила, что, поскольку инцидент случился в национальном чемпионате, решение по нему остается за местной футбольной федерацией.

"ФИФА осведомлена об инциденте. Прежде всего, ФИФА категорически осуждает такое поведение, - сказано в заявлении, текст которого в своем Twitter приводит журналист Ричард Конуэй. - Поскольку это произошло в рамках национального соревнования, все дисциплинарные меры находятся в юрисдикции соответствующих органов футбольной ассоциации Греции".

Последовала реакция и от Союза европейских футбольных ассоциаций. УЕФА также выразил резко негативную позицию по случившемуся, согласившись с ФИФА в том, что разбирательство должны осуществлять греческие футбольные власти.

Между тем, как утверждают местные СМИ, греческая полиция уже выдала ордер на арест Саввиди, который появился на поле с пистолетом в кобуре. Правда, что странно, предполагается, что он должен быть арестован именно за выход на поле, поскольку ношение оружия в стране не является противозаконным.