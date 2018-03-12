Донбасс и Крым не собираются извиняться перед Киевом

Донбасс и Крым не намерены извиняться перед украинскими властями, представить подобное невозможно. Таким образом полпред ДНР в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин прокомментировал законопроект бывшего депутата Верховной рады Украины Андрея Сенченко, обязывающий жителей Крыма и Донбасса просить прощения у Киева.

"Ничего общего с реальностью данный законопроект, конечно же, не имеет. Это некие больные фантазии. В реальности такое представить невозможно. Обращать внимание на подобные выходки не имеет особого смысла", - заявил он телеканалу RT.

Напомним, ранее центр деоккупации и реинтеграции движения "Сила права" подготовил законопроект "О прощении", действие которого предлагается распространить на жителей Крыма, Донецкой и Луганской областей. Как отметил председатель этой организации Андрей Сенченко, закон позволит "установить особую систему наказания за противоправные действия в интересах государства-агрессора (так в Киеве называют Россию) в ущерб интересам Украины", а также определить критерии и порядок применения процедуры прощения для граждан, которые совершили преступления небольшой или средней тяжести, раскаялись и попросили прощения. Для тех, кто напишет соответствующие заявления и не совершал "тяжких преступлений" (участвовал в боевых действиях), предусмотрена возможность прощения в виде замены тюремного срока на альтернативное наказание - запрет занимать госдолжности, вести преподавательскую деятельность, участвовать или голосовать на выборах.