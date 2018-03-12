Донбасс и Крым не собираются извиняться перед Киевом

Новости

В Калининграде впервые пройдет форум Baltic Weekend 12:41
Топилин рассказал о повышении средних зарплат бюджетникам 12:40
Минфин: Курс рубля будет стабильным 12:30
МВД РФ: Легализация марихуаны привела к росту преступности в странах ЕС 12:30
Новгородского чиновника осудили за миллионную взятку 12:30
Голодец назвала число долгожителей в России 12:30
В Перми в ДТП со "скорой" пострадали шесть человек 12:25
Шипулин вошел в состав сборной на этап КМ в Холменколлене 12:22
Евросоюз продлил санкции против 150 граждан и 38 компаний РФ 12:18
Лукашенко обсудил с Рапотой подготовку к ВГС Союзного государства 12:15
Комедия с Сергеем Шнуровым "Я худею" стала лидером российского проката 12:15
В Петербурге семь человек пострадали от падения сосулек 11:57
В Италии футболистов избили фанаты их команды 11:56
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве 11:51
Через четыре года все обманутые дольщики получат квартиры 11:50
В Женеве рассказали подробности о новом Renault для России 11:43
АЕК подаст жалобу в ФИФА и УЕФА на действия владельца ПАОКа Саввиди 11:41
Юрий Лоза рассказал о погибшем парне, спасшем незнакомку от собак 11:40
В Тульской области шальная пуля убила прохожего 11:37
В Минобороны заявили о скором начале утилизации ракет "Сатана" 11:36
Актер из "Алисы в Стране чудес" умер через два дня после своей свадьбы 11:35
Украина предложила построить космодром в Австралии 11:28
Оттепель в Москве продлится всего несколько дней 11:27
Аэроэкспресс в Домодедово стал самым популярным у пассажиров 11:24
Армянский священник рассказал о происхождении Благодатного огня 11:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Стрельбу лазерными снарядами показали на видео
Стрельбу лазерными снарядами показали на видео
Программа "Идеальный ремонт" с Киркоровым возмутила соцсети
Программа "Идеальный ремонт" с Киркоровым возмутила соцсети
12.03.2018 10:49
Рубрика: В мире

Донбасс и Крым не собираются извиняться перед Киевом

Текст: Юрий Когалов
Донбасс и Крым не намерены извиняться перед украинскими властями, представить подобное невозможно. Таким образом полпред ДНР в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин прокомментировал законопроект бывшего депутата Верховной рады Украины Андрея Сенченко, обязывающий жителей Крыма и Донбасса просить прощения у Киева.
Палаточный городок ВСУ утонул в грязи

"Ничего общего с реальностью данный законопроект, конечно же, не имеет. Это некие больные фантазии. В реальности такое представить невозможно. Обращать внимание на подобные выходки не имеет особого смысла", - заявил он телеканалу RT.

Украинский блогер сообщил о планах Порошенко "быстро зачистить" Донбасс

Напомним, ранее центр деоккупации и реинтеграции движения "Сила права" подготовил законопроект "О прощении", действие которого предлагается распространить на жителей Крыма, Донецкой и Луганской областей. Как отметил председатель этой организации Андрей Сенченко, закон позволит "установить особую систему наказания за противоправные действия в интересах государства-агрессора (так в Киеве называют Россию) в ущерб интересам Украины", а также определить критерии и порядок применения процедуры прощения для граждан, которые совершили преступления небольшой или средней тяжести, раскаялись и попросили прощения. Для тех, кто напишет соответствующие заявления и не совершал "тяжких преступлений" (участвовал в боевых действиях), предусмотрена возможность прощения в виде замены тюремного срока на альтернативное наказание - запрет занимать госдолжности, вести преподавательскую деятельность, участвовать или голосовать на выборах.

Главное сегодня

В Крыму не собираются просить прощения у Украины
Минфин: Курс рубля будет стабильным
В Восточной Гуте найдена мастерская по производству химических боеприпасов
Силуанов рассказал, как усовершенствует налоговую систему
Юлия Самойлова представила песню для "Евровидения-2018"