Исследование: Треть вооружений в мире поставляется на Ближний Восток

Торговля оружием в мире выросла в период с 2013 по 2017 год на 10%, причем порядка 32% всех вооружений поступило в страны Ближнего Востока. Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира SIPRI.

При том, что в Западной Европе и США идет широкая дискуссия о недопущении поставок оружия в "горячие точки", именно европейцы и американцы являются основными экспортерами вооружений на Ближний Восток, цитирует эксперта SIPRI Питера Веземана газета Kronen Zeitung.

По оценкам аналитиков, Вашингтон использует продажу оружия в качестве внешнеполитического инструмента. США продают вооружения в 98 стран мира, за истекшую пятилетку увеличив почти на четверть торговлю по этой статье. Причем половина военных контрактов реализована в странах Ближнего Востока. В общей сложности американцы контролируют 34% мирового рынка вооружений.

По данным SIPRI, вторым по величине экспортером вооружений является Россия, которая за последние пять лет продала оружия на 7,1% меньше. Третье место заняла Франция, увеличив экспорт военной техники на 27%. Продажи оружия со стороны Германии, занявшей в рейтинге четвертое место, уменьшились на 14%. При этом, несмотря на острые политические дебаты, объемы поставок вооружений на Ближний Восток все равно увеличились в два раза.