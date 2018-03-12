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12.03.2018 16:47
Рубрика: Власть

Кабмин направит 5 млрд рублей на лучшие проекты по благоустройству

Текст: Владимир Кузьмин

На финансирование лучших проектов по благоустройству малых городов правительство направит порядка 5 миллиардов рублей.

Фото: Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Медведев: При благоустройстве дворов должно учитываться мнение жителей

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления государственной поддержки муниципальным образованиям, которые победят во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В нем принимают участие поселения, имеющие статус федеральных, региональных исторических поселений, а также города с численностью населения до 100 тысяч человек.

- Важно, чтобы в этих городах было жить и комфортно, и удобно, а не просто, чтобы они имели славную историю. Поэтому при создании проектов для конкурса власти должны будут привлекать местных жителей, - подчеркнул председатель правительства в ходе совещания со своими заместителями.

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