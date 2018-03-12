200 лет назад - 12 декабря 1817-го (по старому стилю 30 ноября) в Москве торжественно открыли здание Манежа. "Родина" предлагает ответить на несколько вопросов о нем
В Израиле скончался знаменитый советский танкист и поэт Ион Деген
"Он навсегда останется в памяти русской культуры (и в памяти мировой истории) - как счастливец, разделивший свою одарённость с непредсказуемой эпохой", - отмечает Лев Аннинский
Евреинов не был интернирован. Он просто отказался поддерживать творческие отношения с идеологами советского искусства. И воспользовался тем, что власть разрешила - ненадолго - своим врагам уезжать из страны по собственной воле
145 лет назад родилась артистка балета, прима-балерина Мариинского театра Матильда Кшесинская. Кем же была Кшесинская - эфирным созданием, преданным искусству, или охотницей за властью и богатством?
На сцене школьного театра состоялся взрослый и очень жесткий разговор
125 лет назад родился режиссер и актер Всеволод Пудовкин. Он снял несколько фильмов о самых известных людях в истории России. И снимался сам. "Родина" вспоминает эти картины
Репортаж из Судогды и Муромцева, где Владимира Храповицкого - крупнейшего лесоторговца и мецената - сначала называли кровопийцей, а теперь - благодарят
Данила Ткаченко - лауреат World Press Photo и Премии Кандинского. Он путешествует по России и фотографирует жизнь отшельников. Драпирует заброшенные храмы в специально пошитые "костюмы". А еще - поджигает заброшенные дома в глухих деревнях