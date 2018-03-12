Крупные военные учения прошли в 500 км от российской границы

В норвежской губернии Тромс в воскресенье завершились семидневные международные учения "Объединенный северный олень - 2018". В общей сложности в них приняли участие порядка 7000 норвежских военных, 350 морских пехотинцев из США и Нидерландов, а также представители британских ВС.

Как передает ТАСС, учения проходили примерно в 500 километрах от границ с Россией. В них были задействованы танки, вертолеты, а также средства радиоэлектронной борьбы.

По словам министра обороны Норвегии Франка Бакке-Енсена, "проведение совместных учений необходимо для укрепления обороноспособности" страны. Глава ведомства подчеркнул, что в случае гипотетического конфликта скандинавское королевство "будет полностью зависеть от поддержки со стороны НАТО, и поэтому возможность лучше узнать норвежские условия и норвежских солдат даст преимущество тем, кто придет к нам на помощь".

Учения "Объединенный северный олень - 2018" называют генеральной репетицией крупномасштабных маневров НАТО "Единый трезубец - 2018" с участием 35 тысяч человек, которые Норвегия будет принимать с 25 октября по 7 ноября 2018 года.