На портал госуслуг подано 1,5 млн заявок на смену участка для голосования

Осталось всего несколько часов для смены участка для голосования через Единый портал госуслуг. На 12 марта 2018 года через Единый портал госуслуг было подано 1,5 миллиона заявок на смену участка для голосования.

Сервис "Выбор избирательного участка на выборах Президента Российской Федерации", запущенный на портале, будет работать до полуночи 12 марта.

Впервые в истории страны граждане могли в электронном виде подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения для того чтобы принять участие в выборах президента РФ на любом удобном избирательном участке.

Воспользоваться услугой могут пользователи портала госуслуг с подтвержденной учетной записью и подтвержденным номером мобильного телефона, достигшие на день голосования 18 лет. Такое заявление можно подать только один раз в период проведения выборной кампании.