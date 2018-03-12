Боевая эффективность модернизированных "Грачей" выросла почти вдвое

Специалисты почти в два раза увеличили боевую эффективность штурмовика Су-25СМ3. Он получил более точные боеприпасы, новую электронику и бортовой комплекс обороны "Витебск", сообщил "Интерфаксу" собеседник в авиационной отрасли.

Новые боеприпасы превосходят по эффективности предыдущие приблизительно в полтора-два раза. Теперь Су-25СМ3 применяет бомбы с точностью, сравнимой с управляемым оружием. Сверхточный прицельный комплекс СОЛТ-25 с помощью телекамеры и тепловизора обнаружит противника в любое время суток и определит его местонахождение. Он может увеличить объект в 16 раз и автоматически сопровождать подвижную цель на удалении 6-8 километров с точностью до полуметра.

Собеседник агентства сообщил также, что штурмовики получили бортовой комплекс "Витебск". Он будет защищать самолет от наземных ракетных комплексов неприятеля с инфракрасными системами наведения. "Витебск" поставит помеху всем действующим наземным комплексам, обнаружит пуски ракет и выдаст фиктивную отражающую поверхность, чтобы из переносного зенитно-ракетного комплекса не смогли попасть по самолету, а также, чтобы забить радиолокационные обзоры наземных комплексов.

Разрабатывает модернизированную версию самолета Научно-производственный концерн "Штурмовики Сухого". Все операции проводятся на 121-м авиаремонтном заводе в подмосковной Кубинке.

Су-25М3 - советский и российский штурмовик, бронированный дозвуковой самолет. Он предназначен для поддержки сухопутных войск. Его длина - 15 метров, размах крыльев - 14,5. Взлетная масса - 14,6 тонн. Максимальная скорость - 975 километров в час. Дальность полета - 1950 километров, может набрать высоту до 10 километров. На вооружении стоят неуправляемые и управляемые бомбы и ракеты, авиапушки Грязева-Шипунова.