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12.03.2018 11:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Оттепель в Москве продлится всего несколько дней

Потепление до +2 градусов в Москве во вторник сменится похолоданием до -3...-12 градусов к выходным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Во вторник в регионе сохранится облачность, пройдут небольшие осадки. Ночью в столице -1...-3 градуса, по области до -6 градусов. Днем воздух в Москве прогреется до +2, а в Подмосковье до +3 градусов. Ветер южный 7-12 м/с. Из-за перепада температур вплоть до четверга местами возможна гололедица. Во вторник она будет сопровождаться гололедом. В ночь на среду столбики термометров в столице опустятся до -5...-7, а по области до -9 градусов.

Фото: depositphotos.com
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Днем, как и накануне, ожидается 0...+2 градуса. Сохранятся облачность и небольшой снег. Ветер южный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. С четверга в регионе начнется похолодание. Ночью в Москве ожидается -3...-5 градусов, в Подмосковье до -8 градусов. Днем воздух в столице прогреется до -1...+1 градуса, по области до -4...+1 градуса. Пройдет небольшой, местами умеренный снегопад. Ветер южный 5-10 м/с.

В ночь на пятницу в регионе ожидается до -10...-15 градусов. Днем воздух прогреется до -5...-10 градусов. В течение суток будет сохраняться облачность, ожидается небольшой снегопад. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/ с. Предварительный прогноз на выходные Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра, в выходные заморозки продолжатся. В ночь на субботу в регионе ожидается -15...-20 градусов.

Ожидается небольшой кратковременный снегопад. Днем в субботу воздух прогреется до -7...-12 градусов. Небольшой снегопад продолжится. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. В воскресенье в регионе будет на пару градусов теплее. Ночью -9...-14, а днем -3...-8 градусов. В ночь на воскресенье небольшой снегопад продолжится, но уже днем осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 5 м/с.

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