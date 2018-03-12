В Подмосковье не осталось ни одного старого лифта

В подмосковных жилых домах не осталось ни одного старого лифта, пережившего все свои сроки годности, заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

- За три года мы капитально отремонтировали более 9 тысяч домов. И сегодня в области нет ни одного лифта, который вышел по возрасту из сроков эксплуатации, - сказал Хромушин на форуме по вопросам управления ЖКХ, который проводится в Подмосковье. Министр добавил, что в этом году капитальный ремонт будет сделан в 2,6 тысячи подмосковных домов.