В Рыбинске построят быстроходные катера для Росгвардии

На судостроительном заводе "Рыбинская верфь" заложили первый скоростной транспортно-десантный катер БК-16 для Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

По информации концерна "Калашников", катера проекта БК-16 предназначены для проведения операций в прибрежной зоне, перевозки личного состава, высадки десанта на необорудованное побережье и его огневой поддержки, медицинской эвакуации, оказания помощи терпящим бедствие, а также борьбы с пиратством и терроризмом.

- Военнослужащие и сотрудники Росгвардии находятся на переднем крае борьбы с терроризмом и преступностью, поэтому одна из приоритетных задач - вооружать и оснащать их лучшими образцами оружия, средствами защиты, военной и специальной техникой, - заявил на церемонии закладки катера заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко. - Очень важно, что в этом мы опираемся на отечественных производителей и разработчиков.

По словам Милейко, 12 марта заложен первый катер из серии судов, предназначенных для выполнения спецзадач, а к концу года Росгвардия рассчитывает получить уже несколько таких катеров.

Гендиректор судостроительного завода Сергей Антонов назвал скоростной десантный катер БК-16 "одним из лучших отечественных судов своего класса, разработанных за последнее время". Его характерная особенность - возможность перемещения с высокой скоростью, подхода непосредственно к берегу с последующей высадкой бойцов, а также наличие крупного десантного отсека.