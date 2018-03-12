В Тульской области шальная пуля убила прохожего

В Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, застрелившего случайного прохожего. Он подозревается в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ), сообщила старший помощник руководителя СУ СК Зинаида Каминская.

ЧП произошло 9 марта в деревне Морево Дубенского района. По версии следствия, 35-летний мужчина в выходной день решил потренироваться в стрельбе из пневматического оружия. В качестве мишени выбрал забор, окружающий двор частного дома. В этот момент мимо забора проходил случайный прохожий - мужчина 33 лет. Одна пуля попала прохожему в голову. От полученной травмы тот скончался на месте.

Проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.