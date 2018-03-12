В Хабаровском крае суд запретил сайты по продаже дипломов

Охотский районный суд Хабаровского края по заявлению прокурора принял решение о запрете доступа к сайтам по продаже дипломов о высшем и среднем специальном образовании, сообщила в понедельник пресс-служба краевой прокуратуры.

Как отмечено в сообщении, пять интернет-ресурсов, предлагающих приобрести дипломы государственного образца о высшем и среднем профессиональном образовании, выявила прокуратура Охотского района в ходе надзора за исполнением законодательства об информации и информационных технологиях. В суд были поданы соответствующие иски, которые удовлетворены в полном объеме.

После вступления решений суда в законную силу их копии будут направлены в Роскомнадзор для внесения в единый реестр интернет-ресурсов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Доступ к ним будет заблокирован.