"КС-клиника" гарантирует качественное лечение для взрослых и детей

Новости

В Калуге пенсионер умер, не дождавшись "скорой" 18:10
Астраханца задержали в Москве за попытку поджечь здание ФСБ 17:58
В Британии российским журналистам стали угрожать из-за дела Скрипаля 17:54
Путин пошутил о связи разведки и хлеба 17:53
Названа причина смерти Олега Табакова 17:51
Глава Роспечати выразил соболезнования в связи с уходом Олега Табакова 17:47
Стало известно место прощания и похорон Олега Табакова 17:43
Владимир Путин посетил кубанскую теплицу 17:40
В Москве установят памятник Олегу Табакову 17:36
Утверждены льготные авиамаршруты с Дальнего Востока 17:36
В Болгарии найдены оправы возрастом 1800 лет 17:33
Владимир Путин выразил глубокие соболезнования близким Олега Табакова 17:28
В Кировской области раскрыли педофила, девять лет насиловавшего сирот 17:17
Мэр Москвы выразил соболезнования родным Олега Табакова 17:15
На Киевском шоссе автобус столкнулся с легковушкой 16:55
В Таганроге возбуждено дело после массового отравления таллием 16:50
Кабмин направит 5 млрд рублей на лучшие проекты по благоустройству 16:47
В Петербурге начали тестировать новый трамвай из Беларуси 16:44
В Кузбассе вора нашли по следам на снегу 16:42
В Белграде обиженный увольнением сотрудник расстрелял сослуживцев 16:42
В Подмосковье не осталось ни одного старого лифта 16:40
Россияне смогут оценить работу поликлиник на портале "Госуслуги" 16:35
Вышел трейлер боевика с декольте Шарлиз Терон в главной роли 16:30
Секретарь Совбеза России посетит Беларусь 16:25
В Испании нашли город, где в наркоторговле заняты 5 процентов населения 16:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Стрельбу лазерными снарядами показали на видео
Стрельбу лазерными снарядами показали на видео
В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
12.03.2018 18:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Помогаем каждому

"КС-клиника" гарантирует качественное лечение для взрослых и детей
Текст: Анна Васильева
Российская газета - Спецвыпуск №7514 (51)
Созданный семь лет назад в столице Мордовии медицинский центр (МЦ) "КС-клиника" сегодня по праву считается одним из лидеров среди учреждений частной системы здравоохранения республики.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

За высококвалифицированной врачебной помощью сюда обращаются не только жители Саранска и районов Мордовии, но и соседних регионов, а также проживающие в республике иностранцы.

Елена Грибанова: Мы предлагаем все виды амбулаторного обследования и медпомощи. Фото: Николай Гагарин

- Нашими пациентами являются около 55 тысяч человек. Мы работаем с физическими лицами, с корпоративными клиентами, со страховыми компаниями в системе добровольного медицинского страхования, - рассказала главный врач ООО МЦ "КС-клиника" Елена Грибанова. - Нам доверяют, потому что философия медицинского центра "КС-клиника" - оказание квалифицированной медицинской помощи в удобное для пациентов время по приемлемым ценам. За качество лечения и его результат отвечаем своей репутацией.

"КС-клиника" - многопрофильный центр, который предлагает все виды амбулаторного обследования и медицинской помощи. Здесь ведут прием по 17 специальностям: аллергология и иммунология, гинекология, гастроэнтерология, дерматовенерология, кардиология, колопроктология, неврология, онкология, оториноларингология, офтальмология, педиатрия, ревматология, терапия, урология, хирургия, эндокринология. В медицинском центре можно пройти широкий спектр диагностических исследований: ультразвуковое исследование различных органов, электрокардиограмма, холтеровское мониторирование ритма сердца, суточное мониторирование артериального давления, фиброгастроскопию, цистоскопию, электроэнцефалографию и многое другое.

Фото: Константин Завражин/РГ
Правительство выделит допсредства на медицину

Особое внимание специалисты центра уделяют профилактическому направлению. Здесь регулярно проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры граждан, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, сотрудников ведущих предприятий республики. По итогам этих медосмотров у 25 процентов посетителей были впервые выявлены острые и хронические заболевания.

К услугам пациентов - широкие сервисные возможности: выезд врачей на дом, смс-уведомление о готовности результатов анализов, рассылка результатов анализов по электронной почте.

- Наша цель - не просто провести диагностику и назначить лечение, - резюмирует Елена Грибанова. - Мы делаем все для того, чтобы наши пациенты почувствовали: здесь их любят, ждут и обязательно постараются помочь!

Лицензия No ЛО-13-01-000909

Контакты МЦ "КС-клиника"

г. Саранск, ул. Титова, 23а.
Тел.: (8342) 47-11-22.
www.ksklinika.ru

Главное сегодня

Названа причина смерти Олега Табакова
Путин предложил британцам сперва самим разобраться с делом Скрипаля
Евросоюз продлил санкции против 150 граждан и 38 компаний РФ
НАТО приступило к созданию в Европе "военного Шенгена"
В Крыму не собираются просить прощения у Украины