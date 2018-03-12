"КС-клиника" гарантирует качественное лечение для взрослых и детей

Созданный семь лет назад в столице Мордовии медицинский центр (МЦ) "КС-клиника" сегодня по праву считается одним из лидеров среди учреждений частной системы здравоохранения республики.

За высококвалифицированной врачебной помощью сюда обращаются не только жители Саранска и районов Мордовии, но и соседних регионов, а также проживающие в республике иностранцы.

Елена Грибанова: Мы предлагаем все виды амбулаторного обследования и медпомощи. Фото: Николай Гагарин

- Нашими пациентами являются около 55 тысяч человек. Мы работаем с физическими лицами, с корпоративными клиентами, со страховыми компаниями в системе добровольного медицинского страхования, - рассказала главный врач ООО МЦ "КС-клиника" Елена Грибанова. - Нам доверяют, потому что философия медицинского центра "КС-клиника" - оказание квалифицированной медицинской помощи в удобное для пациентов время по приемлемым ценам. За качество лечения и его результат отвечаем своей репутацией.

"КС-клиника" - многопрофильный центр, который предлагает все виды амбулаторного обследования и медицинской помощи. Здесь ведут прием по 17 специальностям: аллергология и иммунология, гинекология, гастроэнтерология, дерматовенерология, кардиология, колопроктология, неврология, онкология, оториноларингология, офтальмология, педиатрия, ревматология, терапия, урология, хирургия, эндокринология. В медицинском центре можно пройти широкий спектр диагностических исследований: ультразвуковое исследование различных органов, электрокардиограмма, холтеровское мониторирование ритма сердца, суточное мониторирование артериального давления, фиброгастроскопию, цистоскопию, электроэнцефалографию и многое другое.

Особое внимание специалисты центра уделяют профилактическому направлению. Здесь регулярно проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры граждан, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, сотрудников ведущих предприятий республики. По итогам этих медосмотров у 25 процентов посетителей были впервые выявлены острые и хронические заболевания.

К услугам пациентов - широкие сервисные возможности: выезд врачей на дом, смс-уведомление о готовности результатов анализов, рассылка результатов анализов по электронной почте.

- Наша цель - не просто провести диагностику и назначить лечение, - резюмирует Елена Грибанова. - Мы делаем все для того, чтобы наши пациенты почувствовали: здесь их любят, ждут и обязательно постараются помочь!

Лицензия No ЛО-13-01-000909

Контакты МЦ "КС-клиника"

г. Саранск, ул. Титова, 23а.

Тел.: (8342) 47-11-22.

www.ksklinika.ru