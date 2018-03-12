На базе АО "Биохимик" готовят специалистов для фарминдустрии

Один из важнейших производителей лекарств в стране — саранский завод "Биохимик" станет научной платформой для подготовки специалистов фармацевтической отрасли.

К 2020 году на "Биохимике" наладят выпуск 20 наименований инновационных лекарств. Фото: Пресс-служба АО "Биохимик"

В феврале здесь открылась кафедра химии и технологии физиологически активных веществ Мордовского госуниверситета. Студенты будут обучаться прямо в цехах - чтобы стать по окончании вуза готовыми специалистами.

К основному диплому выпускники получат дополнительный, который откроет перед ними новые возможности. Речь идет о подготовке современных профильных специалистов в области биосинтеза антибиотиков.

- Мы предоставили для вас модернизированные производственные площадки, современные лаборатории, делимся многолетним опытом для того, чтобы именно вы в будущем смогли составить элиту фармацевтической отрасли страны, - напутствовал студентов исполнительный директор АО "Биохимик" Дмитрий Земсков.

Основанный еще в1959 году завод сегодня переживает период бурного роста. Настоящим прорывом для российской фарминдустрии стал запуск на "Биохимике" промышленного производства полностью отечественных препаратов нового поколения. А всего до 2020 года здесь планируют наладить выпуск 20 наименований инновационных лекарств.

Для того чтобы реализовать стратегически важный для лекарственной безопасности страны проект, на "Биохимике" собрали уникальный коллектив ученых и технологов. Руководством завода был организован переезд в Саранск ключевых разработчиков и ученых из Москвы и других регионов страны - жильем их обеспечило предприятие.

Сегодня на "Биохимике" трудятся 1167 человек. Завод с многолетней историей продолжает оставаться флагманом промышленности региона. Секрет успеха - в особом отношении к кадрам.

"Биохимику" удалось сохранить сплоченный коллектив опытных сотрудников - среди них есть те, кто работает здесь более 40 лет. Их профессиональные достижения отмечены государственными наградами.

Кроме того, на заводе существует и дополнительная система социальной защищенности работников. Специалистам, отдавшим предприятию десять лет трудовой биографии, присваивается почетное звание "Ветеран труда", 20 лет - "Почетный ветеран труда", 30 лет - "Заслуженный ветеран труда, 40 - "Заслуженный работник предприятия".

Стратегическими партнерами "Биохимика" по решению социально значимых задач являются Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова и факультет фундаментальной медицины Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

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