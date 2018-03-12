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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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На базе АО "Биохимик" готовят специалистов для фарминдустрии
Текст: Валерий Романов
Российская газета - Спецвыпуск №7514 (51)
Один из важнейших производителей лекарств в стране — саранский завод "Биохимик" станет научной платформой для подготовки специалистов фармацевтической отрасли.
К 2020 году на "Биохимике" наладят выпуск 20 наименований инновационных лекарств. Фото: Пресс-служба АО "Биохимик" К 2020 году на "Биохимике" наладят выпуск 20 наименований инновационных лекарств. Фото: Пресс-служба АО "Биохимик"
К 2020 году на "Биохимике" наладят выпуск 20 наименований инновационных лекарств. Фото: Пресс-служба АО "Биохимик"

В феврале здесь открылась кафедра химии и технологии физиологически активных веществ Мордовского госуниверситета. Студенты будут обучаться прямо в цехах - чтобы стать по окончании вуза готовыми специалистами.

К основному диплому выпускники получат дополнительный, который откроет перед ними новые возможности. Речь идет о подготовке современных профильных специалистов в области биосинтеза антибиотиков.

- Мы предоставили для вас модернизированные производственные площадки, современные лаборатории, делимся многолетним опытом для того, чтобы именно вы в будущем смогли составить элиту фармацевтической отрасли страны, - напутствовал студентов исполнительный директор АО "Биохимик" Дмитрий Земсков.

Фото: АИР РМ
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Основанный еще в1959 году завод сегодня переживает период бурного роста. Настоящим прорывом для российской фарминдустрии стал запуск на "Биохимике" промышленного производства полностью отечественных препаратов нового поколения. А всего до 2020 года здесь планируют наладить выпуск 20 наименований инновационных лекарств.

Для того чтобы реализовать стратегически важный для лекарственной безопасности страны проект, на "Биохимике" собрали уникальный коллектив ученых и технологов. Руководством завода был организован переезд в Саранск ключевых разработчиков и ученых из Москвы и других регионов страны - жильем их обеспечило предприятие.

Сегодня на "Биохимике" трудятся 1167 человек. Завод с многолетней историей продолжает оставаться флагманом промышленности региона. Секрет успеха - в особом отношении к кадрам.

"Биохимику" удалось сохранить сплоченный коллектив опытных сотрудников - среди них есть те, кто работает здесь более 40 лет. Их профессиональные достижения отмечены государственными наградами.

Фото: Николай Гагарин/РГ
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Кроме того, на заводе существует и дополнительная система социальной защищенности работников. Специалистам, отдавшим предприятию десять лет трудовой биографии, присваивается почетное звание "Ветеран труда", 20 лет - "Почетный ветеран труда", 30 лет - "Заслуженный ветеран труда, 40 - "Заслуженный работник предприятия".

Стратегическими партнерами "Биохимика" по решению социально значимых задач являются Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова и факультет фундаментальной медицины Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Лицензия No 00159-ЛС

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