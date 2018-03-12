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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Лечить по-новому

"Новомед" и "МедЭстетКлиник" используют самые передовые технологии
Текст: Евгения Светлова
Российская газета - Спецвыпуск №7514 (51)
Успешная работа саранских центров "Новомед" и "МедЭстетКлиник" — яркий пример тому, что инновационные медицинские технологии могут стать доступными для всех. За короткий срок здесь смогли завоевать доверие пациентов, поставив современные достижения медицины на службу здоровья и красоты.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Распахнувший двери 21 июня 2010 года Центр современной медицины "Новомед" стал первым частным многопрофильным медучреждением не только в Саранске, но и в Мордовии.

- Жители республики сразу оценили наши преимущества: вы приходите на прием, даже если у вас нет полиса, в максимально сжатые сроки получаете полное медицинское обследование и эффективное лечение. Никаких очередей и ожиданий - посетитель приходит точно по записи, - рассказал директор Владимир Кириллов.

За эти годы высококвалифицированную помощь здесь получили тысячи пациентов. Центр предлагает более 700 видов услуг. Для вас работают 50 докторов по различным направлениям - в том числе специалисты высшей категории, кандидаты медицинских наук, профессора, заслуженные врачи республики Мордовия. Каждого пациента встречает профессиональное и доброжелательное отношение.

Большим спросом в центре пользуются такие услуги, как магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ), денситометрия, лабораторная диагностика, все виды ультразвуковой диагностики (УЗИ), функциональная диагностика и многое другое.

С каждым пациентом клиника заключает договор на лечение и неукоснительно выполняет его условия. Это гарантия качества работы центра "Новомед".

Фото: Олег Косов
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На лучшие европейские стандарты ориентируется и Центр эстетической медицины "МедЭстетКлиник". Созданный семь лет назад заслуженным врачом РМ Мариной Кирилловой, он прочно завоевал сердца жителей, а особенно жительниц Саранска: в клиентской базе "МедЭстетКлиник" - более 6000 человек.

А поскольку красота и здоровье - понятия взаимосвязанные, то главное правило для специалистов центра - уделять внимание не только решению эстетических проблем, но и состоянию организма в целом. Именно комплексный подход здесь считают основным секретом успеха.

Уровень работы "МедЭстетКлиник" высоко оценили и в профессиональной среде. Так, в 2011 году саранская клиника стала лауреатом Российского национального конкурса в области профессиональной косметологии, а в 2014-м - победителем Международного конкурса "Лучшие товары и услуги - Гемма". "МедЭстетКлиник" вошел в первое официальное издание справочника "Лучшие клиники эстетической медицины России-2016".

Лицензия No ЛО-13-01-000735

Лицензия No ЛО-13-01-000869

Контакты

Центр современной медицины "Новомед"

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого, 83.
Тел.: (8342) 38-01-01,
www.novomed-rm.ru, e-mail: novomed-saransk@mail.ru.

"МедЭстетКлиник"

г. Саранск, пр. Ленина, 23А.
тел.: (8342) 270-800, 8 (927) 184-06-70,
с 09.00 до 21.00 (без выходных),
www.medestetclinic.ru

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