"Новомед" и "МедЭстетКлиник" используют самые передовые технологии

Распахнувший двери 21 июня 2010 года Центр современной медицины "Новомед" стал первым частным многопрофильным медучреждением не только в Саранске, но и в Мордовии.
- Жители республики сразу оценили наши преимущества: вы приходите на прием, даже если у вас нет полиса, в максимально сжатые сроки получаете полное медицинское обследование и эффективное лечение. Никаких очередей и ожиданий - посетитель приходит точно по записи, - рассказал директор Владимир Кириллов.
За эти годы высококвалифицированную помощь здесь получили тысячи пациентов. Центр предлагает более 700 видов услуг. Для вас работают 50 докторов по различным направлениям - в том числе специалисты высшей категории, кандидаты медицинских наук, профессора, заслуженные врачи республики Мордовия. Каждого пациента встречает профессиональное и доброжелательное отношение.
Большим спросом в центре пользуются такие услуги, как магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ), денситометрия, лабораторная диагностика, все виды ультразвуковой диагностики (УЗИ), функциональная диагностика и многое другое.
С каждым пациентом клиника заключает договор на лечение и неукоснительно выполняет его условия. Это гарантия качества работы центра "Новомед".
На лучшие европейские стандарты ориентируется и Центр эстетической медицины "МедЭстетКлиник". Созданный семь лет назад заслуженным врачом РМ Мариной Кирилловой, он прочно завоевал сердца жителей, а особенно жительниц Саранска: в клиентской базе "МедЭстетКлиник" - более 6000 человек.
А поскольку красота и здоровье - понятия взаимосвязанные, то главное правило для специалистов центра - уделять внимание не только решению эстетических проблем, но и состоянию организма в целом. Именно комплексный подход здесь считают основным секретом успеха.
Уровень работы "МедЭстетКлиник" высоко оценили и в профессиональной среде. Так, в 2011 году саранская клиника стала лауреатом Российского национального конкурса в области профессиональной косметологии, а в 2014-м - победителем Международного конкурса "Лучшие товары и услуги - Гемма". "МедЭстетКлиник" вошел в первое официальное издание справочника "Лучшие клиники эстетической медицины России-2016".
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Лицензия No ЛО-13-01-000869
Контакты
Центр современной медицины "Новомед"
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого, 83.
Тел.: (8342) 38-01-01,
www.novomed-rm.ru, e-mail: novomed-saransk@mail.ru.
"МедЭстетКлиник"
г. Саранск, пр. Ленина, 23А.
тел.: (8342) 270-800, 8 (927) 184-06-70,
с 09.00 до 21.00 (без выходных),
www.medestetclinic.ru