Под Самарой по тревоге поднята миротворческая бригада

Отдельная миротворческая бригада, дислоцированная в Самарской области, поднята по тревоге в рамках учений. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Центрального военного округа.

После проверки боеготовности подразделения совершат марш на Тоцкий полигон в Оренбургскую область.

Здесь пройдут тактико-специальные учения с отработкой миротворческих задач в полевых условиях. В масштабных маневрах примут участие более тысячи военнослужащих и свыше 200 единиц военной техники.

Справка "РГ"



Отдельная миротворческая бригада является единственным подобным соединением в российских сухопутных войсках. В ней служат только по контракту. Бригада оснащена новейшими образцами вооружения и военной техники.