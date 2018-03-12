В Кузбассе вора нашли по следам на снегу

В кузбасском городе Анжеро-Судженске полицейские вышли на квартирного вора по оставленным на снегу следам.

О краже в дежурную часть городского отдела МВД России сообщил 40-летний местный житель. По словам мужчины, неизвестные вынесли из его дома электроинструменты и бытовую технику общей стоимостью около восьми миллионов рублей.

Прибыв на место преступления, сотрудники полиции выяснили, что вор проник в чужое жилище, разбив окно. Как раз под ним стражи порядка обнаружили следы, ведущие прямиком к дому на соседней улице. По этим следам и задержали подозреваемого - ранее судимого 35-летнего местного жителя. Похищенное нашли у него при обыске. Как оказалось, злоумышленник спрятал добычу в подполье.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту "а" части третьей статьи 158 УК РФ (Кража), предусматривающей до шести лет лишения свободы, а украденное имущество вернули законному владельцу, - рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.