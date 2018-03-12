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12.03.2018 09:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске оценили риск для здоровья от пожара на складе покрышек

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

В промзоне Заельцовского района Новосибирска вспыхнул пожар. Возникшее из-за него задымление не представляет опасности для жителей.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, концентрация вредных примесей в воздухе не превышает предельно допустимых значений. Химически опасных веществ в воздухе при взятии проб также не выявлено.

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Сообщение о крупном возгорании в промзоне по улице Шорная поступило на пульт пожарной охраны в 06.25 утра по местному времени. Из металлического ангара шел плотный черный дым, а площадь возгорания составила около трехсот квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожарных, огонь не успел перекинуться на близлежащие строения. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

На данный момент открытое горение ликвидировано, однако на месте возгорания продолжают работу девяносто специалистов ведомства и 25 единиц техники, включая пожарный поезд. В самом управлении развернут оперативный штаб. Сейчас все усилия пожарных направлены на то, чтобы не дать огню разгореться вновь, для чего они разбирают и поливают конструкции, пока что представляющие потенциальную опасность.

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В то же время передвижные лаборатории продолжают замеры концентрации в воздухе неблагоприятных примесей. Несмотря на то, что значения не превышают допустимого максимума, спасатели рекомендуют не открывать окна в помещениях поблизости, беременным женщинам и детям отказаться от прогулок, а при появлении запаха дыма ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Кроме того, работники ГИБДД временно ограничили транспортное движение в районе пожара.

По предварительной версии, причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем, впрочем, точно об этом можно будет сказать только после полной ликвидации возгорания.

Известно, что на складе, где произошел пожар, хранились автомобильные покрышки, большая горючая загрузка помещения способствовала стремительному распространению огня.

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