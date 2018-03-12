Петербургский чиновник угнал такси

Петербургские полицейские задержали чиновника, угнавшего такси с автозаправки, пока водитель ходил платить за бензин.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 10 марта в полицию обратился 38-летний таксист из Средней Азии. Он рассказал, что ночью подвозил пассажира. По пути он заехал на АЗС на улице Замшина. Когда водитель вышел из машины, пассажир повернул оставленный в замке зажигания ключ и умчался, сбив таксиста.

Доехать он смог только до площади Ленина, где угнанный Hyundai Solaris врезался в бетонное ограждение. Угонщика задержали сотрудники ГИБДД - им оказался 23-летний чиновник. По предварительной информации, молодой человек работает старшим инспектором комитета по образованию правового финансового отдела при администрации Адмиралтейского района.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения").